الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. آسر ياسين يخوض سباق الدراما الرمضانية بـ"الساعة 5"

آسر ياسين
آسر ياسين

تعاقد الفنان آسر ياسين على مسلسل "الساعة 5"، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك بعدما شارك في رمضان الماضي بمسلسل “الكتيبة 101”، وحقق نجاحًا كبيرً وحصد الكثير من المشاهدات.

وينتظر آسر عرض فيلم شماريخ في ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

أبطال فيلم شماريخ

يٌجدر الإشارة إلى أن فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

الفنان آسر ياسين مسلسل الساعة 5 السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 السباق الرمضاني ابطال فيلم شماريخ

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