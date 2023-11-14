رمضان 2024.. آسر ياسين يخوض سباق الدراما الرمضانية بـ"الساعة 5"

تعاقد الفنان آسر ياسين على مسلسل "الساعة 5"، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك بعدما شارك في رمضان الماضي بمسلسل “الكتيبة 101”، وحقق نجاحًا كبيرً وحصد الكثير من المشاهدات.

وينتظر آسر عرض فيلم شماريخ في ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

أبطال فيلم شماريخ

يٌجدر الإشارة إلى أن فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.