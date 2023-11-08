آسر ياسين يوشك على الانتهاء من تصوير "فرقة الموت".. وينتظر عرض "شماريخ"

أوشك الفنان آسر ياسين على الانتهاء من تصوير دوره ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت” والذي يشارك في بطولته امام النجم أحمد عز والمقرر عرضه في موسم صيف 2024.

وقطع آسر ياسين شوطا كبيرا في تصوير العمل الذي يجسد من خلاله دور صعيدي.

فرقة الموت

“فرقة الموت” بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وتدور الأحداث خلال فترة الأربعينيات بالصعيد، والفيلم من إنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي وشركة اتحاد الفنانين هشام عبدالخالق.

قصة الفيلم

تعود قصة “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

شماريخ

في سياق آخر، ينتظر آسر ياسين عرض فيلمه السينمائي الجديد “شماريخ” بدور العرض السينمائي في مصر يوم 13 ديسمبر المقبل.

ويلعب آسر ياسين دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين ويعيشا في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن.

تدور أحداث فيلم شماريخ فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

الفيلم بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالى حماد، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن هانى نجيب وأحمد فهمى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم “زى النهاردة” عام 2008.