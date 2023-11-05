أفلام رأس السنة.. قصة حب تجمع آسر ياسين وأمينة خليل في "شماريخ"

ينتظر صناع فيلم “شماريخ” طرح العمل الذي يخوض بطولته الفنان آسر ياسين وأمينة خليل بجميع دور السينما خلال موسم رأس السنة المقبل وتحديدا يوم 13 ديسبمر المقبل.

وتأجل طرح الفيلم أكثر من مرة لظروف فنية، لكن استقر صناعه بالنهاية على طرحه ضمن موسم رأس السنة الجديدة، رغم انتهاء تصويره منذ فترة طويلة، وتجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خلال في اطار أكشن مثير وتشويقي.

ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين ويعيشا في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي آكشن.

تدور أحداث فيلم شماريخ فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

الفيلم بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالى حماد، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن هانى نجيب وأحمد فهمى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم “زى النهاردة” عام 2008.