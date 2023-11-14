الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

اجتماع رؤساء الجامعات
اجتماع رؤساء الجامعات

شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في الاجتماع رقم 73 للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وناقش المجلس متابعة مقترحات الجامعات بشأن توصيات لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023.

وكما ناقشت الجلسة عدة محاور تتعلق بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور الجامعات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، كما ناقشت الجلسة إنجازات وأعمال الجامعات المختلفة في ذات القطاع.

اجتماع رؤساء الجامعات
اجتماع رؤساء الجامعات
اجتماع رؤساء الجامعات
اجتماع رؤساء الجامعات
اجتماع رؤساء الجامعات
اجتماع رؤساء الجامعات
اجتماع رؤساء الجامعات
اجتماع رؤساء الجامعات
رئيس جامعة الأقصر المجلس الأعلى للجامعات خدمة المجتمع الجامعات المصرية كلية التربية بمدينة طيبة الجديدة

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