الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يسلم شهادات إتمام دورة مهارات التوظيف لمتدربي "التطوير المهني"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، شهادات إتمام دورة مهارات التوظيف لمتدربي مركز التطوير المهني بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز وعدد من القيادات.

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كما تفقد رئيس جامعة الأقصر، أعمال دورة التسويق الإلكتروني التي تجري داخل المركز بمشاركة عدد من طلاب الجامعة والخريجين.

وجدد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، إشادته بالدور الملموس الذي يقوم به المركز؛ بهدف تأهيل طلاب وخريجي جامعة الأقصر لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل وفقًا لمتطلبات العصر.

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من جانبه أشار الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، إلى أن المركز يسعى إلى تحقيق رؤية جامعة الاقصر المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف سعيًا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل ومساعدة الطلاب على إيجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف. 

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رئيس جامعة الأقصر مركز التطوير المهني التسويق الإلكتروني ملتقيات التوظيف مهارات التوظيف

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