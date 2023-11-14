رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان بالمدينة

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقه نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى التنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر (جنة) بالحى السادس موقع (٢٨) عمارة بالمجاورة (٣٤) والجارى الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشايات وأعمدة الإنارة والتجهيز لأعمال الزراعة بالمسطحات الخضراء .

ووجه بالالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال طبقا للمواصفات والبرنامج الزمنى للمشروع.

وفى سياق متصل تفقد موقع (٥٩)عمارة بالمجاورة (٣٣) والتى تم الانتهاء من أعمال الاند سكيب والتخطيط للطرق الداخلية وشدد على جهاز الإشراف بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال والمتابعة اليومية لاعمال الرى والصيانة للمزروعات والمسطحات الخضراء.

تأتى هذه المتابعة تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجارية بالمدن الجديدة من أهم هذه المحاور مشروعات الاسكان.