الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خسائر إسرائيلية صادمة لنتنياهو.. اللواء نصر سالم يفضح الجيش الإسرائيلى

نتنياهو
نتنياهو

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن المقاومة الفلسطينية صامدة بل وتوجه ضربات قاسية للكيان المحتل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المقاومة الفلسطينية دمرت أكثر من 200 آلية عسكرية إسرائيلية من مدرعات ودبابات.

وأضاف سالم، أن الجيش الإسرائيلي فشل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي لا يجيد الضرب عن بعد وضد المدنيين، وغير قادر على المواجهة.

ونوه المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها فكر وتكتيك منظم للحرب، وهذا ما نشاهده في صمود المقاومة الفلسطينية.

خسائر إسرائيلية نتنياهو الجيش الإسرائيلي اللواء نصر سالم صدى البلد صالة التحرير

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