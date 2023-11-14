خسائر إسرائيلية صادمة لنتنياهو.. اللواء نصر سالم يفضح الجيش الإسرائيلى

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن المقاومة الفلسطينية صامدة بل وتوجه ضربات قاسية للكيان المحتل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المقاومة الفلسطينية دمرت أكثر من 200 آلية عسكرية إسرائيلية من مدرعات ودبابات.

وأضاف سالم، أن الجيش الإسرائيلي فشل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي لا يجيد الضرب عن بعد وضد المدنيين، وغير قادر على المواجهة.

ونوه المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها فكر وتكتيك منظم للحرب، وهذا ما نشاهده في صمود المقاومة الفلسطينية.