أهالي الإسكندرية عن مبادرة خفض أسعار السلع: "يسلم اللي فكر ونفذ"

شهدت منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمحافظة الإسكندرية إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع المختلفة والتي تم الإعلان عنها في المبادرة بتخفيضات تصل إلى 25٪ على المنتجات الأساسية والتي تحتاجها كل أسرة، وذلك في إطار توفير الدولة الدعم للمواطن ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وقال أحد مسؤولي منافذ مبادرة تخفيض السلع بالإسكندرية إنه تم تنفيذ مبادرة رئيس الوزارة بتطبيق تخفيض 25٪ على السلع الأساسية المعلنة بما فيها تخفيض سعر السكر من 35 إلى 27جنيه، والأرز من 28 إلى 22 جنيها، الأرز المستورد من 25 إلى 20 جنيها، المكرونة من 8إلى 5.75جنيه، مشيرًا إلى أن المنافذ تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مع توافر السلع بكميات كبيرة لتغطية احتياجات المواطنين.

مواطنو الإسكندرية: المبادرة جت في وقتها ورحمتنا من ارتفاع الأسعار

وأوضح علاء نبيل، أن أسعار السلع بالمبادرة مختلفة عن الأسعار القديمة بفروق واضحة وذلك بسبب التخفيض على السلع الذي يصل لـ 25٪، لافتًا إلى أن المبادرة تشهد تنظيم أيضًا في الشراء وهو تحديد قطعتين من كل سلعة للمواطن وذلك لإتاحة الفرصة لعدد كبير من الاستفادة بتخفيضات المبادرة.

وقال سمير عبد الحميد إن المبادرة جيدة جدًا، "ربنا يبارك في ألي فكر ونفذ"، مشيرًا إلى أن المبادرة توفر جميع الاحتياجات الأساسية من السلع، وبنفس الجودة بجميع المنتجات وهو ما يجعلها مبادرة ناجحة.

وفاطمة عبد المنعم: نشكر الرئيس السيسي على المبادرة قائلة: "جت في وقتها" لأننا كنا نعاني جدا من ارتفاع الأسعار اليومي من التجار خاصة في السلع الأساسية التي تحتاجها كل أسرة، مطالبة باستمرار هذه المبادرات التي ترفع العبء عن الأسر.

وكان قد وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أن عدد منافذ المبادرة بالمحافظة بلغ 231منفذ، ويتم تطبيق التخفيضات على 7 سلع أساسية هى (الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس) وذلك بنسبة تخفيض تصل من 15 الي 25 ٪، مؤكدًا أن منافذ المبادرة تتوافر بها جميع السلع الأساسية بكميات كبيرة لتوفيرها للمواطن بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق.