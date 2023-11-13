محافظ الإسكندرية يستقبل وفد "اتحاد كمال الأجسام" استعدادًا لانطلاق البطولة العربية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، وفد الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية للبطولة العربية المقرر انطلاقها في 17 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي.

وخلال اللقاء، قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة المهمة على أرض الإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية دائمًا سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، قدم الدكتور عادل فهيم؛ الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، معربًا عن سعادته باستضافة مصر البطولة العربية لكمال الأجسام في أعرق المدن المصرية «الإسكندرية» وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الإسكندرية استضافت العديد من البطولات الرياضية المختلفة آخرها استضافة استاد الإسكندرية الرياضي الدولي لبطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 عامًا.

واشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2016، يستضيف استاد الإسكندرية الرياضي الدولي لبطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 عامًا، موضحا أن البطولة أقيمت بمشاركة 489 لاعبًا يمثلون 45 ناديًا وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية، وشهدت المنافسات 12 لعبة منها (الوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي الجلة، والحواجز، والجري).

وأعرب “الشريف” عن فخره وسعادته باستضافة الإسكندرية لمثل هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا دعمه المستمر لإقامة جميع الفعاليات الرياضية بالإسكندرية؛ تشجيعًا للشباب والنشء وحثهم على ممارسة الرياضة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.