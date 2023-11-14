"القاهرة الإخبارية": بايدن يتوقع إطلاق سراح المحتجزين فى غزة قريبًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن توقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبًا.

كانت حركة "حماس"، أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلًا وامرأة، محتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، قوله في تسجيل صوتي على "تليجرام": "كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ الحادي عشر من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من أمس الإثنين، نقلًا عن مصادر مقربة من حركة حماس، أنها تشترط قبل إخلاء سبيل مخطوفين لديها بأن يتم إدخال 7000 شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقف القتال لمدة 3 أيام في قطاع غزة ولمدة أطول من ذلك لإخراج المحتجزين.