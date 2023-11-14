"القاهرة الإخبارية": إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن وقوع إصابتين؛ جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب؛ وذلك بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

ومنذ قليل دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، حيث سقط صاروخ على مستوطنة "بات يام" جنوب تل أبيب، حسبما أفاد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهدافها قاعدة "رعيم" العسكرية التابعة لقوات الاحتلال برشقة صاروخية، حيث هاجمت الفصائل الفلسطينية ناقلة جند ودبابة للاحتلال في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105، حيث قتل 7 جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات شمال قطاع غزة، وذلك بحسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".