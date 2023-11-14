مقتل 7 في ضربات جوية أمريكية على جماعات مرتبطة بإيران في سوريا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن مقتل 7 أشخاص في ضربات جوية أمريكية على جماعات مرتبطة بإيران في سوريا؛ وذلك نقلا عن مسؤول أمريكي.

وفي وقت سابق، تعرضت القوات الأمريكية في شمال سوريا لثلاث هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة دون سقوط ضحايا، وفقًا لتصريحات عن مسئول أمريكي لوكالة رويترز.

وكان لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، تحدث عن الضربات الأمريكية الأخيرة على الأراضي السورية، حيث قال في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" إن “ضرباتنا في شرق سوريا هدفها إضعاف الجماعات المسئولة عن الهجمات ضد قواتنا”، حيث أعلن عن تنفيذ ضربات على مواقع جماعات حليفة لإيران في سوريا، وذلك ردًا على هجمات على الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا، كما تم استهداف منشأة تدريب ومنزل آمن قرب البوكمال والميادين.