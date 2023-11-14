رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يبحث سبل التعاون المشترك مع شركة هواوى

استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية المهندسة أمانى سيد مسئول التطوير الأكاديمي بشركة هواوى؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك، وتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والطالب صادق حلمى المقيد بالفرقة الرابعة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات وسفير هواوى بالجامعة.

يأتى ذلك فى اطار اهتمام الجامعة بتوسيع قاعدة التعاون مع كبرى الشركات؛ لرفع وتطوير كفاءة ومهارات الطلاب، لتواكب التطور الهائل فى المجالات التكنولوجية المختلفة،وربطهم بالواقع الفعلى لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وخلال فعاليات الزيارة تم عقد محاضرة للطلاب، بحضور عدد من السادة أعضاء الهيئة المعاونة، تناولت التعريف بشركة هواوى والخدمات التى تقدمها، فضلًا عن منظومة بناء قدرات الطلاب وتحويل مصر الى مركز للتحول الرقمى فى منطقة الشرق الاوسط، بالإضافة إلى المسابقات والمنح والشهادات التى تقدمها شركة هواوى وكيفية التقديم عليها، والحصول على شهادات دولية معتمدة، ودعت م.أمانى الطلاب إلي الاشتراك في برنامج ITB HUAWEI "بناء القدرات المتميزة"، والذي يسعي إلى بناء روابط بين البحث والتطوير وتنمية المواهب وإيصالها بالصناعات والمؤسسات المختلفة، وأن هواوي تُشجع الشباب أن يكونوا علامة مميزة وفارقة بين الدول وتكون مركزًا للتحول الرقمى.

حيث تهدف أكاديمية هواوى الموجودة بالجامعة التى تم إطلاقها العام الماضى إلى نقل المعرفة التكنولوجية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب من قبل خبراء دوليين علي التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة ومنها: الجيل الخامس، الحوسبة الحسابية، انترنت الأشياء، الذكاء الإصطناعي، وحماية الشبكات، وتتيح لهم فرصة التدريب؛ وذلك بهدف تنمية المهارات وإعداد شباب قادر على مواكبة التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية الدولة، بالإضافة إلى إمداد الجامعة بالمواد التعليمية المتقدمة المستخدمة في التدريب.

من جانبه، أكد الدكتور عربى كشك، حرص الجامعة علي توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب لرفع كفاءتهم الأكاديمية والتكنولوجية، وتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التعاون مع شركات عالمية، وأن تكون جامعة الدلتا التكنولوجية ذكية ابتكارية مبدعة في مختلف المجالات التكنولوجية.