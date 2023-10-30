الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الدلتا التكنولوجية تُنظم حملة للتبرع للدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بجامعة الدلتا

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك حملة للتبرع بالدم، اليوم الاثنين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك استكمالًا لدور الجامعة المجتمعي في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

رئيس  جامعة الدلتا التكنولوجية الجامعة حريصة على تقديم الدعم الفوري للشعب الفلسطيني 

ومن جانبه، اكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادًا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، وحرص الجامعة على التضامن معهم، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.

وأثنى رئيس الجامعة على الإقبال الكبير  للتبرع بالدم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والذي عبر عن صورة مشرفة للتضامن الإنساني، والوعى المجتمعى بالقضية الفلسطينية.

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
محافظة المنوفية جامعة الدلتا التكنولوجية جملة التبرع بالدم الاخوه بفلسطين جامعة المنوفية

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