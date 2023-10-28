جامعة المنوفية تعلن نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب مسابقة دوري المعلومات بجامعة المنوفية بين طلاب الكليات، تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام والإدارة العامة، ومرفت عرفة مديرة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

مشاركة 18كلية بالسباق وفوز 3 كليات بالمركز الثلاثة الأولى

وشاركت في المسابقة 18 كلية، ضمت كليات الطب والصيدلة والتمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتجارة والحقوق والآداب والإعلام والتربية والتربية للطفولة المبكرة والزراعة والتربية النوعية والمدن الجامعية والمعهد الفني للتمريض.

تم تحكيم المسابقة وأسفرت نتيجة التحكيم عن فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول، وكلية الإعلام بالمركز الثاني، وكلية الطب بالمركز الثالث.

ضمت لجنة التحكيم الدكتورة مروة عطالله أستاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتورة فاطمة مهدي مدرس أصول التربية بكلية التربية، تحت إشراف الدكتور حسن عليوه عميد كلية العلوم.