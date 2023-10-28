السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تعلن نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية

جانب من الحضور
جانب من الحضور

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب مسابقة دوري المعلومات بجامعة المنوفية بين طلاب الكليات، تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام والإدارة العامة، ومرفت عرفة مديرة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

مشاركة 18كلية بالسباق وفوز 3 كليات بالمركز الثلاثة الأولى 

وشاركت في المسابقة 18 كلية، ضمت كليات الطب والصيدلة والتمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتجارة والحقوق والآداب والإعلام والتربية والتربية للطفولة المبكرة والزراعة والتربية النوعية والمدن الجامعية والمعهد الفني للتمريض.
تم تحكيم المسابقة وأسفرت نتيجة التحكيم عن فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول، وكلية الإعلام بالمركز الثاني، وكلية الطب بالمركز الثالث.
ضمت لجنة التحكيم الدكتورة مروة عطالله أستاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتورة فاطمة مهدي مدرس أصول التربية بكلية التربية، تحت إشراف الدكتور حسن عليوه عميد كلية العلوم.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية مسابقة دوري المعلومات العلمية مشاركة 18كلية فوز ثلاثة كليات

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر السنوي للجراحة العامة بكلية الطب

رئيس جامعة المنوفية يشيد بدعم الطلاب للقضية الفلسطينية

محافظ المنوفية يوزع مواد غذائية وبطاطين على عمال النظافة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

كشف السبب وراء اشتعال السيارات فى حادث "صحراوى البحيرة"

أسماء 53 من مصابى حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية لنظيره البريطانى: يجب وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة بشكل فورى

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة