رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر السنوي للجراحة العامة بكلية الطب

افتتح الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الجراحة العامة بكلية الطب، والذي يعقد على مدار يومين ويناقش الحديث في مجال الجراحة العامة وجراحات الأورام والسمنة والأطفال والاوعية الدموية، بحضور الدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب، والدكتور محمد صبري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش، نقيب أطباء المنوفية، وبرئاسة الدكتور أيمن عمر، رئيس القسم.

رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المؤتمر، معربا عن سعادته بحضور المؤتمر وسط كوكبة من زملائه أعلام وأطباء الجراحة بالجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وأشاد رئيس الجامعة بقسم الجراحة بكلية الطب الذي يعد أحد مؤسسيه وأعضاء هيئة التدريس به ويضم عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والجراحين المتميزين محليا ودوليا، مشيرا إلى أن القسم يشهد تطورا مستمرا ويمتاز بوجود العديد من الكوادر الطبية المتميزة والمدربة على إجراء الجراحات المختلفة وعمليات المناظير وادق جراحات التجميل والأورام والأطفال.

كما أشاد القاصد بالمحتوى العلمي الذي يقدمه المؤتمر وفعاليات المؤتمر المختلفة وورشة العمل التي سبقت المؤتمر، مضيفا أن مؤتمر القسم من انحج الملتقيات العلمية المستمرة على مدار سنوات عرض خلالها أحدث الأساليب الجراحية في العالم، فضلا عن أحدث نتائج الأبحاث العلمية في هذا المجال بجامعة المنوفية والجامعات المصرية.

رئيس جامعة المنوفية يدعوا لاستمرار دعم النشاط العلمي طوال العام

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة استمرار النشاط العلمي والبحثي طوال العام والحرص على مواكبة التطور المستمر الذي يشهده العالم في مجال التشخيص والعلاج والاستفادة من توصيات المؤتمرات العلمية، متمنيا خروج المؤتمر بتوصيات هامة قابلة للتطبيق.

ورحب الدكتور حازم صالح بضيوف المؤتمر، مؤكدا على الدور الهام لكلية الطب وأقسامها المختلفة في النهوض بالخدمة الطبية بالمحافظة، مؤكدا تقديم الجامعة كل الدعم للابحاث العلمية في المجال الطبي والتي سيكون لها مردودا على تحسين الخدمة الصحية، وتقديم الجديد في مجال البحث العلمي.

كما وجه الدكتور محمد النعماني الشكر للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على دعمه الدائم لكلية الطب والمستشفيات الجامعية، موجها التهنئة لقسم الجراحة علي تنظيم المؤتمر، ومؤكدا أهمية المؤتمرات العلمية في نقل الخبرات ومواكبة التطور المستمرالذي يشهده العالم في التخصصات المختلفة.

نقيب أطباء المنوفية: تعاون بين النقابة والقطاع الطبي بالجامعة

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد القرش على سعادته بكونه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ونقيبا للأطباء بالمحافظة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من أوجه التعاون بين النقابة والقطاع الطبى بالجامعة بدعم من رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد.

وأضاف الدكتور أيمن عمر أن المؤتمر ناقش من خلال ٣ جلسات علمية ١٥ بحثا ومحاضرة تناولت الحديث في مجال الجراحات المختلفة منها جراحات أورام الزائدة الدودية والمتغيرات المؤثرة على فقدان الوزن على المدى البعيد بعد جراحات السمنة وتسريب المعدة ما بعد عمليات التكميم، والجديد في علاج القدم السكري وعلاج فشل الوصلة الشريانية الوريدية.

وأوضح أنه تم خلال ورشة العمل التي سبقت المؤتمر عمل عمليات بالمناظير الجراحية ذات مهارة عالية لتدريب شباب الأطباء.