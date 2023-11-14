جهاد الحرازين: مصر حملت على عاتقها نصرة القضية الفلسطينية

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تسير على قدم وساق من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ومساعدته في حربه الشرسة ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، الذي ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية, مخالفًا بذلك كافة القوانين الدولية.

انتهاكات الكيان الصهيوني

وأكد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرك منذ اللحظات الأولى من الهجوم الصهيوني على الشعب الفلسطيني، حيث قامت مصر بتنظيم قمة القاهرة التي حضرها عدد كبير من رؤساء وملوك العالم من أجل وضع حلول سريعة للجانب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية على أيدي الاحتلال الصهيوني، علاوة على حديث الرئيس السيسي باسم مصر في كافة المحافل الدولية، مع توجيه إعلام الدولة إلى تغطية الأحداث الفلسطينية لمحاولة التأثير على الرأي العام الغربي الذي يسير وراء حكوماته بشكل أعمى لصالح الكيان الصهيوني.

المساعي المصرية

وأضاف في حديثه، أن مصر حرصت على وصول ومد الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني، ولكن هناك تعنت شديد من الجانب الصهيوني أمام هذه المساعدات، لذا طالبت مصر، مرارًا وتكرارًا، بفتح الممرات الإنسانية أمام الشعب المدني الفلسطيني، مع البعد عن قصف المؤسسات المدنية الفلسطينية منها المدارس والمستشفيات، مع فتح معبر رفح أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية.