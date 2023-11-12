جهاد الحرازين لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يبحث عن أي انتصار في غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي، أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل أعمى، الأمر الذي جعل الحكومة الإسرائيلية تتوحش في قطاع غزة بالشكل الذي نراه.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الحزب المتطرف في إسرائيل من أكثر الداعمين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الامر الذي جعله يمد الحرب بهذا الشكل خوفًا من المسالة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الحرازين، أن هناك حالة من التغير في الشعب الامريكي، وهذا نشهده في المظاهرات، بالإضافة إلى بعض الجمعيات اليهودية دعت أيضًا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه أستاذ القانون الدولي، أن هذا التغير في الراي العام العالمي، يزعج نتنياهو، وهذا يجعله يبحث عن أي إنتصار في قطاع غزة، وهذا ما نشاهده في قصف عنيف وعشوائي للشعب الفلسطيني.