تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطيني مع السفراء العرب واليونسكو في فرنسا

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، السفراء العرب وسفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى فرنسا ولدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على هامش أعمال الدورة الـ42 للمؤتمر العام للمنظمة والمنعقد حاليا في باريس.

وأطلع المالكي، السفراء على الأوضاع الصعبة التي يمر الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى المسار القانوني الذي تخوضه دولة فلسطين من أجل مساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها في المنظومة الدولية، وخاصة في محكمتي الجنائية الدولية والعدل الدولية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

فلسطين تحمّل مجلس الأمن مسئولية فشل وقف حرب الإبادة على غزة

في وقت سابق من اليوم، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، والدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني بحجة الدفاع عن النفس، المسئولية عن الفشل في ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، وإجبارها على توفير احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود والاستقرار في منازلهم.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، من فقدان الشعب الفلسطيني آماله في دور المجتمع الدولي في وقف العدوان فورا، وقيامه بواجباته ومهامه في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الظلم التاريخي الذي حل به، والذي ما زال متواصلا جيلا بعد جيل، ونكبة إثر نكبة.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى إمعان الاحتلال وإصراره على تصعيد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص لليوم الـ39 على التوالي، وإلى عدوانها المفتوح الذي يشنه جنود الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.