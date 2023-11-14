الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد 31 شخصًا فى قصف إسرائيلى على مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين انتشلوا 31 شهيدًا وعددًا من الإصابات، جراء القصف الذي استهدف 12 منزلًا في المخيم.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة "حماس"- دك "تل أبيب" برشقة صاروخية، ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابة مُباشرة في "الرملة" وإصابة مُباشرة في "بيتاح تكفا"، جرّاء الصواريخ التي جرى إطلاقها من قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن 20 صاروخًا أُطلقت في الدفعة الأخيرة من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.

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