جرائم على الهواء: 1142 مجزرة وفقدان 3250 بينهم 1700 طفل في غزة

على مدار 39 يومًا، لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن شن عدوانها المستمر وحرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مرتكبة حتى الآن، أكثر من 1142 مجزرة بحق المدنيين والمستشفيات ودور العبادة.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 11180 ألف شهيدا بينهم 4609 طفلاً، و3100 سيدة وفقدان 3250 بينهم 1700 طفل تحت الأنقاض.

استهداف مستشفي الشفاء

واستهدفت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في غزة بزعم وجود أنفاق وممرات بداخله تابعة لحركة حماس، وحاصرته بالدبابات والآليات الإسرائيلية بالتزامن مع قصف عنيف.

وقام الاحتلال بقطع الكهرباء عن المستشفي، والاتصالات وخدمة الإنترنت، واستهداف محيطها وساحاتها بالقصف المستمر خلف العشرات من الشهداء والجرحي.

كما توفي عدد من الأطفال الرضع داخل المجمع، بعد توقف وحدة العناية المركزة لحديثى الولادة عن العمل جراء انقطاع الكهرباء ونفاد الأكسجين، بينما يواجه آخرون خطر الموت للسبب ذاته، كما توفى مريض آخر لعجز الأطباء عن تشغيل جهاز التنفس الاصطناعى الذى يحتاجه، بعد انقطاع الكهرباء.

ويوجد في ساحات المجمع العشرات من الجثث التابعة للشهداء وصل بعضها لمرحلة التحلل، لتعلن الصحة في غزة اليوم أنه تم دفن 170 جثة تحلل بعض منها في مقابر جماعية.

كما أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، قبل قليل بفقد 40 مريضًا في مجمع الشفاء النحاصر لليوم الخامس علي التوالي.

منع وصول الإمدادات للمستفشيات ووفاة العشرات

كما تمنع قوات الاحتلال منع وصول الإمدادات أو الوقود إلي المستشفيات بيها فيها مستشفيات الاطفال والرضع والعيون .

وأعلن الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، الثلاثاء، أن نقص الموارد أجبرهم على بتر أعضاء بعض المصابين، لعجزهم عن إجراء عمليات جراحية.

وأفاد "الدقران"، في تصريحات صحفية باستشهاد عدد كبير من المصابين نتيجة النزيف وعجزهم عن تقديم الخدمة الطبية لهم.

وتابع الدقران: "وصلنا اليوم أكثر من 25 شهيدًا بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاء".

كما حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة، لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة"، التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي.

توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفي الأمل بخان يونس

ووقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بالإضافة إلى 9000 نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن المستشفى يعتمد الآن على مولد صغير جدا لتزويد قسم الولادة فقط بالكهرباء، بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، علما بأن الوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة.

استشهاد العشرات في جباليا وخان يونيس

كما استشهد العشرات منذ فجر اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر في جباليا وخانيونس وكافة المدن في غزة.

واستشهد 31 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين انتشلوا 31 شهيدًا وعددًا من الإصابات، جراء القصف الذي استهدف 12 منزلًا في المخيم.