إقبال كبير على معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في بني سويف

تشهد محافظة بنى سويف، بيع المواد الغذائية والسلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

تنظيم معارض داخل المراكز السبع والقري

حيث يتم تنظيم معارض داخل المراكز السبع والقري حيث يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية، بتخفضيات تصل إلى 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق والمحال والمولات والتجارية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وهناك انتظام العمل بمنافذالبيع المتنقلة من خلال انتشارها وتواجدها بمختلف مراكز ومدن المحافظة،لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية واللحوم بأسعار مُخفضة، حيث يتم بيع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو "بواقع 5 كيلو لكل فرد"، و23 جنيهًا لكيلو الأرز، والزيت 35 جنيها للزجاجة 800 ملي، والدواجن المُجمدة 1.200ك بسعر 92 جنيها.

وأكد أحمد محمود، مواطن، أن مبادرة مجلس الوزراء والتي تم إطلاقها داخل المحافظة من خلال تخفيض أسعار السلع الغذائية كانت بمثابة محاربة السوق السوداء والتجار وتخفيضات كبيرة وتوافر لكافة السلع في أي وقت.

وأشارت منال عيد، مواطنة، إلى أن هناك تخفضيات تصل إلى 25% داخل تلك المعارض مقارنة بالأسواق والمحال والمولات والتجارية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجات الأسرة.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أن المعارض، تأتي ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين،منوهًا عن تكليفه لمسؤولى التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها وجودة السلع.