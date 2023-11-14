الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع  الأساسية والاستراتيجية في سمسطا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مركز ومدينة سمسطا، لتفقد معرض السلع الذي أقامته الوحدة المحلية، تحت إشراف مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وفي إطار تكليفات مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد محافظ بنى سويف المعرض، المقام بجوار إدارة تعليم سمسطا، الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، المكرونة، المسلى "السمن"، المكرونة،الشاي،منظفات صناعية وغيرها،مشيدًا بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية خاصة وأن أسعارها تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

 المعرض يأتي ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المعرض يأتي ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين،منوهًا عن تكليفه لمسؤولى التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها  وجودة السلع

رافق المحافظ خلال تفقده المعرض الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،ونشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وفي سياق آخر، قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة ميدانية بمركز ومدينة سمسطا، لافتتاح بعض المشروعات في قطاع الطرق والنقل،ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام.
 

بني سويف سمسطا السلع الغذائية السكر الزيت

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