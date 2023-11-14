الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قومي ذوي الإعاقة" يبحث مع البنك الدولي أوجه التعاون والتمكين

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم مع وفد البنك الدولي

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفد البنك الدولي في مصر لبحث آليات التعاون خلال الفترة المقبلة، في إطار الأنشطة والمشروعات والتدريبات التي يعمل عليها المجلس والموجهة بشكل أساسي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع والجمعيات الأهلية.

ورحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بزيارة وفد البنك الدولي في مصر، وحيت مساندة البنك لجهود التنمية في مصر من خلال عملياته في العديد من القطاعات مثل الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والصحة والتغذية خاصة وأن هناك شراكة استراتيجية جديد من البنك لمصر للسنوات المالية 2023-2027 وتتسق الإستراتيجية الجديدة مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030".

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مشروعات البنك مع الجهات الشريكة

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن زيارة البنك الدولي للمجلس تأتي في إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار مشروعات البنك مع الجهات الشريكة، وأن محاور اللقاء تضمنت النقاش حول الدراسات البحثية والإحصائيات والتعداد الذي يقوم به البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة الحكومية والغير حكومية، كذلك التطرق إلى عدد من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتنمية المجتمعية.

وقالت إن اللقاء تطرق مع وفد البنك إلى مناقشة الدراسات البحثية المتعلقة بإحصائيات بالأشخاص ذوي الإعاقة والجهود التي قام بها المجلس خلال الــ  10 سنوات السابقة، ودور المجلس واستراتيجيته في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناول اللقاء بحث سبل وأوجه التعاون المستقبلية، وأن المجلس على استعداد أن يكون الخبرة الفنية للبنك في إعداد البيانات والأرقام والإحصاءات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة والتي ستنعكس ايجابيا على الخطط المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم ودمجهم.

وأوضحت أن البنك الدولي استعرض خلال اللقاء جهوده ومساهماته في المشاريع التنموية وحرصه على مراعاة الفئات المهمشة وتضمينها أثناء تخطيط وتنفيذ المشاريع والاستعانة بأصحاب المصلحة المستفيدين مدللين على ذلك بالمشروع الذي تم تنفيذه  مع هيئة السكك الحديدية وفيه تم مراعاة ان تكون المحطات ملائمة للمرأة وكبار السن وكذا كاملة الإتاحة لسهولة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التأكيد من قبل البنك الدولي على أهمية دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك إستراتيجي فني فيما يخص تنفيذ المشاريع مع شتى الجهات.

وأعلنت المشرف العام على المجلس، أنه خلال اللقاء تم الاتفاق بين المجلس والبنك على دراسة تصميم استمارة جمع بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة والإعداد لإنشاء دراسة حول وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر،و إعداد دراسة اقتصادية عن تكلفة الدمج والاستبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر اللقاء من طرف البنك الدولي أيمان حلمي، اقتصادي أول بالبنك الدولي، وأمل نبيل، وكاتي بيسا، خبيرا أول تنمية مجتمعية بالبنك الدولي، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المهندس وائل همام، اخصائي التخطيط والمتابعة، وإيمان خالد، من المكتب الفني للمشرف العام على المجلس.

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