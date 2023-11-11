المصرية لأشخاص ذوى الإعاقة تنظم زيارة توعية لمتحف الفن الإسلامى

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، زيارة لطلاب فصول المدرسة الكبرى بالجمعية لمتحف الفن الإسلامى، وذلك بالتنسيق مع إدارة التربية المتحفية بالمتحف، متمثلة فى رقية فاروق، مدير قسم التربية المتحفية لذوى الإعاقة وقسم التربية الفنية بجمعية التقدم.



وقد انقسمت الزيارة إلى جزءين، الأول يتعلق بمحاضرة تعريفية عن أساسيات التصوير بالهاتف المحمول للدكتور جلال المسيرى، مدرس التصوير بجامعة النيل، حيث تناولت المحاضرة التعريفية مجموعة من النقاط الهامة، منها كيفية ضبط زوايا التصوير وضبط الإضاءة واختيار أفضل أوقات وأماكن التصوير وكيفية اختيار لقطات تصويرية ذات معنى.





وعقب ذلك انتقل الطلاب إلى الجزء الثاني من الزيارة، حيث تم عمل جولة داخل المتحف للتطبيق العملي على التقاط الصور الفوتوغرافية، وذلك تحت إشراف دكتور جلال المسيرى بمشاركة مدرسى الجمعية المصاحبين للطلاب بالجولة، كما قام طلاب الفصول الكبري بتفقد ورشة الجلود وأنتجوا خلالها عددا من المنتجات، التي تدل على المهارات العالية التي يتمتعون بها.

وكانت قد نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد حفل تكريم شركاء مشروع "قدرات بلا حدود"، والذى نفذته الجمعية بدعم من صندوق الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، على مستوى ٩ محافظات.

وأكدت مها هلالي، مؤسسة ورئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد أن المشروع قد كُلل بالنجاح على مستوى ٩ محافظات استهدف بها رفع الكفاءة المهنية لعدد ٢٣ جمعية أهلية تعمل فى مجال خدمات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد. وأضافت أن تنفيذ المشروع بدأ فى أغسطس ٢٠٢١ واستمر مدة ٣ سنوات حقق خلالها عددًا من الإنجازات العلمية والعملية، والتى كان على رأسها إعداد ثلاث أدلة تدريبية معتمدة لاخصائيي التدخل المبكر، وأخصائيي دعم الدمج المدرسي والمجتمعي والمسئولين الفنيين، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لهم، والتى تنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المهنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

