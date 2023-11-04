" القباج" تتفقد بيوت الطلبة ومركز تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالوادى الجديد

تواصل نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، حيث توجهت واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى مركز الداخلة، حيث قاما بتفقد بيوت الطلبة والطالبات، وهي 5 مباني، ويسع المبنى الواحد حوالي 150 طالبًا، حيث تم بناء تلك البيوت منذ عام 1983، ويتم العمل على رفع كفاءتها.

وعقب ذلك قامت بزيارة مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتم إنشاؤه بمركز الداخلة، حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 10 ملايين جنيه لإنشائه، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال الفترة المقبلة.

تدشين المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أجرت، اليوم السبت، زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

كما استهلت الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والأستاذة حنان مجدي، نائب المحافظ، وبحضور الأستاذ حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.