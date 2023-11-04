السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" القباج" تتفقد بيوت الطلبة ومركز تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالوادى الجديد

جولة وزيرة التضامن
جولة وزيرة التضامن

تواصل نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، حيث توجهت واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى مركز الداخلة، حيث قاما بتفقد بيوت الطلبة والطالبات، وهي 5 مباني، ويسع المبنى الواحد حوالي 150 طالبًا، حيث تم بناء تلك البيوت منذ عام 1983، ويتم العمل على رفع كفاءتها.

وعقب ذلك قامت بزيارة مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتم إنشاؤه بمركز الداخلة، حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 10 ملايين جنيه لإنشائه، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال الفترة المقبلة.

تدشين المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أجرت، اليوم السبت، زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

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وزيرة التضامن تتفقد معرض الأسر المنتجة بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة

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وزيرة التضامن تدشن مبادرة "مركز آمن غذائيًا" بالفرافرة في الوادي الجديد

كما استهلت الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والأستاذة حنان مجدي، نائب المحافظ، وبحضور الأستاذ حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

 

وزيرة التضامن بيوت الطلبة والطالبات الوادي الجديد مركز الداخلة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

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