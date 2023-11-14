الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. طنطا بعشرة لاعبين يتعادل مع النجوم بهدف لكل فريق

فريق طنطا
فريق طنطا

انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا والنجوم المقامة بملعب طنطا في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بهدف لكل منهما.

سيطر طنطا على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول واعتمد النجوم على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة ومن احداها انفرد محمد همام بالحارس أحمد ربيع الشيخ الذي أنقذ الموقف وحصل كريم أسامة لاعب طنطا على انذار.

في الدقيقة 24 احتسب الحكم محمد عبد الحافظ ركلة جزاء للنجوم نتيجة دفع ساهر زيادة لأحمد أشرف داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد أيمن وسدد الكرة على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم للنجوم.  

في الدقيقة 31 سدد أحمد علي دبش كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها أحمد ربيع الشيخ وفي الدقيقة 34 انطلق الحسيني سمير في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لأسامة النجار الذي سددها قوية اصطدمت برأس أحمد رمضان وتحولت إلى ركنية.

واصل طنطا هجومه وفي الدقيقة 36 مرر الحسيني سمير كرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى أسامة النجار الذي مررها أمام المرمى وتابعها كريم أسامة مسجلا هدف التعادل وقام بخلع الفانلة فحصل على الانذار الثاني وخرج مطرودا.

احتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1.

بدأ طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمى وأسامة النجار وأحمد علي وساهر زيادة والحسيني سمير في الدفاع وأحمد السيد وحسون محمد وحسام غالي في الوسط وكريم أسامة ومحمد عاطف والغاني نانا أنتوى في الهجوم.

وبدأ فريق النجوم الشوط الأول بتشكيل مكون من وليد توفيق في حراسة المرمى وأحمد أيمن وأحمد رمضان ميكي وجاليلو ومحمد سيد جولدي في الدفاع ومحمد همام وحازم إبراهيم وأحمد أشرف ونورعلاء في الوسط وأحمد علي دبش وعبد الله خالد في الهجوم.

دوري المحترفين فريق طنطا النجوم محمد همام كريم أسامة

مواد متعلقة

دوري المحترفين.. طنطا يواجه النجوم والقناة يستضيف الاتصالات في الأسبوع الثامن

دوري المحترفين.. أسوان يهزم مكادي 3-2 وبترول أسيوط يفوز على غزل المحلة

المقاصة يواجه شبين وأبوقير للأسمدة يستضيف التعدين في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

الصور الأولى لضابط الأمن المركزى شهيد مداهمة وكر مطاريد أسيوط

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم