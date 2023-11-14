الشوط الأول.. طنطا بعشرة لاعبين يتعادل مع النجوم بهدف لكل فريق

انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا والنجوم المقامة بملعب طنطا في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بهدف لكل منهما.

سيطر طنطا على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول واعتمد النجوم على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة ومن احداها انفرد محمد همام بالحارس أحمد ربيع الشيخ الذي أنقذ الموقف وحصل كريم أسامة لاعب طنطا على انذار.

في الدقيقة 24 احتسب الحكم محمد عبد الحافظ ركلة جزاء للنجوم نتيجة دفع ساهر زيادة لأحمد أشرف داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد أيمن وسدد الكرة على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم للنجوم.

في الدقيقة 31 سدد أحمد علي دبش كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها أحمد ربيع الشيخ وفي الدقيقة 34 انطلق الحسيني سمير في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لأسامة النجار الذي سددها قوية اصطدمت برأس أحمد رمضان وتحولت إلى ركنية.

واصل طنطا هجومه وفي الدقيقة 36 مرر الحسيني سمير كرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى أسامة النجار الذي مررها أمام المرمى وتابعها كريم أسامة مسجلا هدف التعادل وقام بخلع الفانلة فحصل على الانذار الثاني وخرج مطرودا.

احتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1.

بدأ طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمى وأسامة النجار وأحمد علي وساهر زيادة والحسيني سمير في الدفاع وأحمد السيد وحسون محمد وحسام غالي في الوسط وكريم أسامة ومحمد عاطف والغاني نانا أنتوى في الهجوم.

وبدأ فريق النجوم الشوط الأول بتشكيل مكون من وليد توفيق في حراسة المرمى وأحمد أيمن وأحمد رمضان ميكي وجاليلو ومحمد سيد جولدي في الدفاع ومحمد همام وحازم إبراهيم وأحمد أشرف ونورعلاء في الوسط وأحمد علي دبش وعبد الله خالد في الهجوم.