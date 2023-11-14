الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. طنطا يواجه النجوم والقناة يستضيف الاتصالات في الأسبوع الثامن

القناة خسر أخر مبارياته
القناة خسر أخر مبارياته أمام غزل المحلة

يستضيف طنطا فريق النجوم ويحل الاتصالات، ضيفًا على فريق القناة في الثانية والنصف عصر اليوم، في ختام الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين .

طنطا يسعى للعودة للانتصارات 

يحل فريق النجوم ضيفا على طنطا في مباراة تصحيح الأوضاع والعودة للانتصارات، حيث يحتل طنطا بقيادة عمرو أنور المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم، وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع ثلاث نقاط من آخر مباراتين بالفوز على بروكسي والهزيمة أمام بتروجت.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ربيع الشيخ ومصطفى الكومي والحسيني سمير وفارس طارق وأسامة النجار وأحمد على وساهر زيادة وشريف مجدي وحسام غالى وأحمد السيد وحسون محمد وإبراهيم جمال ومحمد حموشة وكريم أسامة وأحمد الشامي ومحمد رمضان ومحمد السيد وشيكا ومحمد عاطف ونانا أنتوي.

في المقابل يحتل النجوم المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، ويملك ثاني أضعف خط هجوم في دوري المحترفين برصيد أربعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وتعادل في أخر مباراتين مع المقاصة وراية بنتيجة واحدة 1-1.

يدير المباراة محمد عبد الحافظ ويساعده علاء علي طلبة وعمران فريج ومعهم السيد عبيد حكما رابعا.

طنطا خسر في الجولة الماضية أمام بتروجت

مواجهة صعبة بين القناة والاتصالات 

يحل الاتصالات ضيفا على فريق القناة بالإسماعيلية في مباراة تمثل مفترق طرق للفريقين، حيث يتواجد القناة بقيادة سامر عبد الرحمن في المركز الثامن برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين وسجل 11 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع نقطة واحدة من آخر مباراتين بالتعادل مع حرس الحدود والهزيمة أمام غزل المحلة.

في المقابل يحتل الاتصالات بقيادة جمعة مشور المركز العاشر برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وثلاث هزائم، وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع أربع نقاط من آخر مباراتين بالفوز على أسوان والتعادل مع مكادي.

يدير المباراة أسامة إسماعيل، ويساعده محمود دين وأحمد كمال، ومعهم إسلام أبوشنب حكمًا رابعًا.

دوري المحترفين طنطا فريق النجوم الاتصالات القناة

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