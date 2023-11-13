دوري المحترفين.. أسوان يهزم مكادي 3-2 وبترول أسيوط يفوز على غزل المحلة

عاد فريق أسوان للانتصارات وهزم مكادي 3-2 في المباراة التي أقيمت باستاد أسوان وأدارها الحكم علاء صبري في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد أسوان إلى عشر نقاط ويتوقف رصيد مكادي عند تسع نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم أسوان بهدفين مقابل هدف وكانت المبادرة لفريق مكادي في الدقيقة الثامنة عندما تلقى ناصر الفار كرة عرضية من الجانب الأيسر وسددها برأسه على يمين مسعد عوض حارس أسوان.

عاد أسوان في ربع ساعة الأخيرة وفي الدقيقة 32 مرر أحمد بلية كرة طولية داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافع مكادي وسقط على الأرض بشكل غريب لتصل إلى كريم مصطفى فهيأها لمحمد مرسي الذي سددها داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

في الدقيقة 42 انطلق حسام عرفات في الجانب الأيمن ومررالكرة لكريم مصطفى الذي أعادها لحسام عرفات المنطلق داخل منطقة الجزاء سددها من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لأسوان.

في الشوط الثاني سيطر مكادي على مجر يات اللعب لكن دون خطورة على مرمى مسعد عوض وفي الدقيقة 71 ومن هجمة مرتدة مرر محمد مر سي كر ة طولية لكريم مصطفى المنطلق في الجناح الأيمن مررها عرضية سددها الجامبي موسي سيساى داخل المرمى مسجلا هدف أسوان الثالث.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سدد عبد الله وحيد كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء أخطأها مسعد عوض لتسكن شباكه وتعلن عن هدف مكادي الثاني لتنتهي المباراة بفوز أسوان 3-2 .

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