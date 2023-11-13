المقاصة يواجه شبين وأبوقير للأسمدة يستضيف التعدين في دوري المحترفين

تقام اليوم ثلاث مباريات في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين، منها مباراتين في الثانية والنصف عصرا الأولى بين المقاصة والجمهورية شبين والثانية بين أبوقير للأسمدة والنصر للتعدين، في حين تقام المباراة الثالثة بين راية ودكرنس في الخامسة مساء . .

المقاصة يستضيف الجمهورية شبين

يحل فريق الجمهورية شبين بقيادة عصام شعيان ضيفا المقاصة بقيادة طارق حجاج في مباراة قاع ساخنة حيث يحتل المقاصة المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وأربع هزائم وهو الفريق، الوحيد الذي لم يحقق أى فوز وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وجمع نقطة واحدة من أخر مباراتين بالتعادل مع النجوم والهزيمة أمام دكرنس، ويسعى لتحقيق فوزه الأول والابتعاد عن المركز الأخير.

وفي المقابل يحتل فريق الجمهورية شبين المركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط من فوز واحد وتعادلين وأربع هزائم وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات بالتعادل مع لافيينا والهزيمة أمام القناة وبترول أسيوط.

يدير المباراة محمد عبد العليم ويساعده محمد القاضي ومحمد خالد عيد، ومعهم محمد حسان حكما رابعًا.

أبوقير للأسمد يواجه التعدين

ويستضيف أبوقير للأسمدو بقيادة أيمن المزين فريق النصر للتعدين بقيادة محمد شرف في مباراة العودة للانتصارات، حيث يحتل أبوقير للأسمدة المركز التاسع برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وثلاث هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وجمع ثلاث نقاط من آخر مباراتين بالفوز على السكة الحديد والهزيمة أمام مكادي.

على الجانب الأخر يحتل النصر للتعدين المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط من فوز واحد وتعادل وخمس هزائم وسجل سبعة أهداف ويملك أضعف دفاع في دوري المحترفين واهتزت شباكه 16 مرة وخسر أخر مباراتين أمام وادي دجلة والسكة الحديد .

يدير المباراة عمرو عابدين ويساعده عماد الشامي ومحمد علي توفيق ومعهم رزق بهنس حكما رابعا.

مواجهة قوية بين راية ودكرنس

وفي الخامسة مساء يستضيف راية فريق دكرنس بملعب حرس الحدود بالإسكندرية. ويحتل راية بقيادة محمد حليم المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ودجع 4 نقاط من آخر مباراتين، بالفوز على بتروجت والتعادل مع النجوم.

في المقابل يحتل دكرنس بقيادة أيمن الجمل المركز العاشر برصيد عشر نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وثلاث هزائم وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع ثلاث نقاط من آخر مباراتين، بالفوز على المقاصة والهزيمة أمام لافيينا.

يدير المباراة عمر عبد الفتاح محمود ويساعده كريم مهيا ومحمد أبورحاب، ومعهم علي طلبة حكما رابعًا.