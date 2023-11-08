نانا أنتوي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع السابع

انفرد الغاني نانا أنتوى مهاجم طنطا، بصدارة هدافي دوري المحترفين بعد انتهاءالأسبوع السابع برصيد ستة أهداف بفارق هدف عن حسام بركات مهاجم بروكسي، وبفارق هدفين عن مصطفى سلطان وإسماعيل بامبا لاعبي بتروجيت.

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع السابع

1.الغاني نانا أنتوي مهاجم طنطا برصيد ستة أهداف .

2.حسام بركات مهاجم بروكسي برصيد خمسة أهداف .

حسام بركات

3.مصطفى سلطان وإسماعيل بامبا " بتروجت " ولكل منهما أربعة أهداف

4.محمود ممدوح " حرس الحدود " وعبد الرحمن بودي " الاتصالات " ولكل منهما ثلاثة أهداف

5.الموريتاني أحمد سالم وحازم أبوسنة " لافيينا"ولكل منهما ثلاثة أهداف

6.أكرم عبد ربه " القناة " برصيد ثلاثة أهداف

7.أحمد رأفت " مصر المقاصة "برصيد ثلاثة أهداف

8.أحمد حسني ومعتز إبراهيم " دكرنس "ولكل منهما ثلاثة أهداف

9.عمار شرف الدين " بروكسي "وأبوبكر سيلا " راية " ولكل منهما ثلاثة أهداف

10.محمد عبد العاطي " وادي دجلة "برصيد ثلاثة أهداف .

وسجل هدفين كل من إبراهيم القاضي " حرس الحدود " ورجب مارو وخالد الاخميمي " غزل المحلة " وأنيكور أوين وعمرو عسلية " لافيينا " ومحمد عاطف " طنطا " ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو " القناة "ومحمود أجوجو " أبوقير للأسمدة " وأحمد خالد " بترول أسيوط " وأحمد الجوهري " النصر للتعدين " ويحيى زكريا " المقاصة " ويوسف أويا ومحمود دياسطي " وادي دجلة " ومحمود السيد وناصر الفار " مكادي " وطه نادي وعمرو جمعة " راية " ومحمد بهاء " الاتصالات " وأحمد ربيع ومحمد عصام " السكة الحديد" .

وسجل هدفا واحد كل من جابر سالم ومحمد ناجي جدو وأحمد كاستيلو وبلال جمال وحسام عرفات ومحمد مرسي "أسوان" وحامد خالد الجابري ومحمد النجيلي ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" ويوسف بيبو وأحمد طارق وعمرو مصطفى وعبده يحيى "غزل المحلة" ومحمود الحلواني "لافيينا" ومحمد حسام الشرخة "طنطا" وعماد الصواف وسايكو وهشام رأفت "القناة" ومصطفى الصفتي "بروكسي" ومحمد الكومي وأحمد عصام وإبراهيم جلال ومحمد مجدي وطه إبراهيم "أبوقير للأسمدة" وأحمد أشرف ميسي وعبد الرحمن الخميسي ومصطفى صدفة وأحمد العربي ومحمود مقلد "بترول أسيوط"وأحمد ممدوح ومحمود تايسون ومحمود نعيم ومحمود عبد العزيز "النصر للتعدين" وكريم جمال ببا وعبد الرحمن الزين ويوسف عطاي " المقاصة " وعلي حسين ومؤمن عاطف "وادي دجلة".

وأحمد ماجد الدماطي وكتظم صبري ومؤمن سمير "دكرنس" وإسلام فتحي وأحمد أيمن " النجوم " وحسين الحسيني وعبد الله وحيد "مكادي" وأحمد مصطفى لالا "راية" وإسلام صبحي وسيف شيكا وسليمان كوليبالي وعاشور شيكا وفيصل غريب "الاتصالات" ورشاد المتولي وأحمد الصعيدي وهادي رياض " بتروجت " ومحمد جمال وباسم عادل "السكة الحديد" ومحمد سامي كالوشا ومحمود صلاح وطلبة محمد "الجمهورية شبين".