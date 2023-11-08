الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نانا أنتوي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع السابع

نانا أنتوى
نانا أنتوى

انفرد الغاني نانا أنتوى مهاجم طنطا، بصدارة هدافي دوري المحترفين بعد انتهاءالأسبوع السابع برصيد ستة أهداف بفارق هدف عن حسام بركات مهاجم بروكسي، وبفارق هدفين عن مصطفى سلطان وإسماعيل بامبا لاعبي بتروجيت.

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع السابع

1.الغاني نانا أنتوي مهاجم طنطا برصيد ستة أهداف .

2.حسام بركات مهاجم بروكسي برصيد خمسة أهداف .

حسام بركات 

3.مصطفى سلطان وإسماعيل بامبا " بتروجت " ولكل منهما أربعة أهداف 

4.محمود ممدوح " حرس الحدود " وعبد الرحمن بودي " الاتصالات " ولكل منهما ثلاثة أهداف  

5.الموريتاني أحمد سالم وحازم أبوسنة " لافيينا"ولكل منهما ثلاثة أهداف 

 6.أكرم عبد ربه " القناة " برصيد ثلاثة أهداف 

7.أحمد رأفت " مصر المقاصة "برصيد ثلاثة أهداف

8.أحمد حسني ومعتز إبراهيم " دكرنس "ولكل منهما ثلاثة أهداف 

9.عمار شرف الدين " بروكسي "وأبوبكر سيلا " راية " ولكل منهما ثلاثة أهداف  

10.محمد عبد العاطي " وادي دجلة "برصيد ثلاثة أهداف .

وسجل هدفين كل من إبراهيم القاضي " حرس الحدود " ورجب مارو وخالد الاخميمي " غزل المحلة " وأنيكور أوين وعمرو عسلية " لافيينا " ومحمد عاطف " طنطا " ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو " القناة "ومحمود أجوجو " أبوقير للأسمدة " وأحمد خالد " بترول أسيوط " وأحمد الجوهري " النصر للتعدين " ويحيى زكريا " المقاصة " ويوسف أويا ومحمود دياسطي " وادي دجلة " ومحمود السيد وناصر الفار " مكادي " وطه نادي وعمرو جمعة " راية " ومحمد بهاء " الاتصالات " وأحمد ربيع ومحمد عصام " السكة الحديد" .

وسجل هدفا واحد كل من جابر سالم ومحمد ناجي جدو وأحمد كاستيلو وبلال جمال وحسام عرفات ومحمد مرسي "أسوان" وحامد خالد الجابري ومحمد النجيلي ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" ويوسف بيبو وأحمد طارق وعمرو مصطفى وعبده يحيى "غزل المحلة" ومحمود الحلواني "لافيينا" ومحمد حسام الشرخة "طنطا" وعماد الصواف وسايكو وهشام رأفت  "القناة" ومصطفى الصفتي "بروكسي" ومحمد الكومي وأحمد عصام وإبراهيم جلال ومحمد مجدي وطه إبراهيم "أبوقير للأسمدة" وأحمد أشرف ميسي وعبد الرحمن الخميسي ومصطفى صدفة وأحمد العربي ومحمود مقلد "بترول أسيوط"وأحمد ممدوح ومحمود تايسون ومحمود نعيم ومحمود عبد العزيز "النصر للتعدين" وكريم جمال ببا وعبد الرحمن الزين ويوسف عطاي " المقاصة " وعلي حسين ومؤمن عاطف "وادي دجلة".

وأحمد ماجد الدماطي وكتظم صبري ومؤمن سمير "دكرنس" وإسلام فتحي وأحمد أيمن " النجوم " وحسين الحسيني وعبد الله وحيد "مكادي" وأحمد مصطفى لالا  "راية" وإسلام صبحي وسيف شيكا وسليمان كوليبالي وعاشور شيكا وفيصل غريب "الاتصالات" ورشاد المتولي وأحمد الصعيدي وهادي رياض " بتروجت " ومحمد جمال وباسم عادل "السكة الحديد" ومحمد سامي كالوشا ومحمود صلاح وطلبة محمد "الجمهورية شبين".

دوري المحترفين نانا أنتوي حسام بركات مصطفى سلطان إسماعيل بامبا

مواد متعلقة

السيد عيد: دوري المحترفين صعب والفوز على طنطا كان مهما لبتروجت

دوري المحترفين ..غزل المحلة يهزم القناة 2-1 ووادي دجلة يفوز على بروكسي

دوري المحترفين.. غزل المحلة يستضيف القناة في مباراة قمة وراية يواجه النجوم

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها