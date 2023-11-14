الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" تناقش تشجير الطرق الجديدة وأزمة أرض جمعية بداية بالجيزة

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة  خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس أحمد السجيني.

واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما يتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق.

وطالب النائب خلال طلب الإحاطة بضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، فضلًا عن تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وأخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.

توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي

وناقشت  اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من  النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي – محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكنا لـ(1400) منتفع، ما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين.

واستعرض النائب عامر الشوربجي مقدم طلب تاريخ ترخيص قطعة الأرض وخطوات وتاريخ المشكلة بين جمعية بداية ومحافظة الجيزة ووجود رخصة سكنية ممنوحة للجمعية ومع ذلك تم وقف البناء من قبل المحافظة 

وأكد الممثل القانوني لجمعية بداية أن الأرض كانت مملوكه للدولة مصنع كوكاكولا صناعية في منطقة سكنية، وجرى إزالتها وتم  إعادة الأرض إلى طبيعتها وتحويلها لسكني ومن هنا لا يستوجب  رسوم تحسين نشاط وهناك حكم نهائي بات باستئناف البناء.

واستمعت اللجنة لسكرتير عام محافظة الجيزة شاكر يونس، الذي استعرض أيضا تاريخ قطعة الأرض والهدف منه وهو تحويل الأرض منفعة العامة وتعويض الجمعية بقطعة أرض بديلة في إحدى المدن الجديدة.

وأعلن المهندس أحمد السجيني تشكيل لجنة تعرض عليها كافة الأحكام والأوراق والمستندات ومراجعتها ودراستها ومعرفة رأي الحكومة وعقد اجتماع مجددا خلال 3 أشهر.

طلب إحاطة حول التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن

وخلال اجتماعها الثاني، ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول بشأن التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن، فضلًا عن البطء الشديد في تنفيذ أعمال جامع النصر بزنين بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والطلب الثاني حول  توقف تنفيذ أعمال خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي بشارع كفرطهرمس بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والذي سبق اقتراح تنفيذه لحل مشكلة الطفوح المستمرة بالمنطقة وكذا غلق عيادات روز اليوسف، وتم التنسيق والاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ الأعمال، وبالفعل بدء التنفيذ منذ عام ولكن ببطء شديد إلى أن توقف تنفيذ الأعمال نهائيًا.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث للنائب محمد الحسيني حول سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر (700م) بشارع ناهيا وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال –محمد على حسن من المعرض – عبدالمنعم حرب من شارع القناية – حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس) حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلًا عن سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتلك الشوارع والمناطق.

لجنة الإدارة المحلية الادارة المحلية مجلس النواب طلبات الإحاطة المهندس أحمد السجيني زراعة أشجار جديدة

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