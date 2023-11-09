الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" تعقد 6 اجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالأقصر والإسكندرية

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تبدأها الأحد المقبل بـ 3 اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة.

txt

محلية النواب تناقش أدوات رقابية بحضور ممثلي الحكومة

الأحد.. 3 اجتماعات لـ"محلية النواب" 

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الأحد المقبل، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة زينب السلايمي، الأول بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا، وذلك بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين.

ويناقش طلب الإحاطة الثاني الامتناع عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبري الجوايدة بإسنا – محافظة الأقصر، حتى الآن مع العلم إنه تم اتخاذ جميع الموافقات بشأن (الدراسات والمقايسات وتحديد التكلفة) لهذا الأمر منذ عامين.

وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الاجتماع الثاني يناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب باهى أمين مسعود، بشأن سرعة البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة كوبري قرية الدير – مركز إسنا – بمحافظة الأقصر، وذلك نظرًا لسوء حالته الفنية وتهالك بنيته الأساسية نتيجة للكثافة السكانية والمرورية المستخدمة لهذا الكوبري بصفة يومية، فضلًا عن انخفاضه عن الطريق الزراعي القاهرة – أسوان وعن خط السكك الحديدية (مزلقان القرية) مسافة 4 أمتار.

كما يناقش الاجتماع الطلب المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن ضرورة نقل تبعية مجلس قروي المريس وجزيرة أرمنت الحيط إلى مركز أرمنت أو مركز القرنة، بدلًا من تبعيتهما لمركز الطود حيث لا يوجد تواصل برى بينهما وبين مركز الطود، في حين أن التواصل البري متوفر بينهما وبين مركز أرمنت، ومركز القرنة.

ويعقد الاجتماع الثالث، مساء يوم الأحد المقبل لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أماني إميل الشعولي: الأول: عدم استغلال مدينة الأقصر للمواقف المطورة، وسوق شرق السكة الحديد لأسباب غير واضحة مما أدى إلى إحداث تكدس وإزدحام بمناطق شرق السكة الحديد ومنطقة حوض أبو عياد. 

الثاني: معاناة أهالي مدينة الأقصر وتوابعها من بطء غير مبرر في إصدار التراخيص، وكذلك الانتهاء من معاملات المواطنين بالمركز التكنولوجي.

txt

شمس الدين: مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية زادت من شعبيته

الإثنين.. بحث طلبات نواب الإسكندرية

وأضاف "شمس الدين" أن لجنة الإدارة المحلية تعقد الإثنين المقبل اجتماعا لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من  النائبين أحمد خليل، وأحمد الشريف، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بمكتب بريد فلسطين بالرغم من إدراجه في خطة الهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2021/2022.

ويعقد الاجتماع الخامس الإثنين المقبل، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم قيام وزارة البترول بتوفير مادة البوتامين لمحافظة الإسكندرية وخاصة بدائرة المنتزة مما أدى إلى تأخر أعمال رصف بعض الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة مثل شارع الزوايد وشارع 500 وشارع خورشيد وبعض الشوارع بمنطقة سيدي بشر، فضلًا عن توقف أعمال إعادة الشيء لأصله بالشوارع التي تم تكسيرها لتوصيل المرافق.

txt

6 اجتماعات لـ"محلية النواب" الأسبوع المقبل


 ويعقد الاجتماع السادس مساء يوم الإثنين، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال رصف شارع مصطفى كامل-  محافظة الإسكندرية حتى الآن بالرغم من التقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن العام الماضي، وقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برفض التعديل على المنظومة الإلكترونية، بعدما تم الاتفاق مع الحي والمحافظة على رصف الشارع من الاعتماد المالي المقرر من الخطة الاستثمارية لحي المنتزه ثاني، والطلب المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال ترميم مساكن توشكى بحي العامرية على الرغم من سوء حالتها الانشائية.
 

النائب السيد شمس الدين لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب الإسكندرية الأقصر اجتماعات

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سقط من الطابق الخامس.. كواليس وفاة مهندس بمول سيتي ستارز (فيديوجراف)

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

عبقري في 6 ابتدائي.. الطالب يحيى يلتحق بكلية العلوم لنبوغه المبكر (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس