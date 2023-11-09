"محلية النواب" تعقد 6 اجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالأقصر والإسكندرية

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تبدأها الأحد المقبل بـ 3 اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة.

الأحد.. 3 اجتماعات لـ"محلية النواب"

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الأحد المقبل، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة زينب السلايمي، الأول بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا، وذلك بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين.

ويناقش طلب الإحاطة الثاني الامتناع عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبري الجوايدة بإسنا – محافظة الأقصر، حتى الآن مع العلم إنه تم اتخاذ جميع الموافقات بشأن (الدراسات والمقايسات وتحديد التكلفة) لهذا الأمر منذ عامين.

وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الاجتماع الثاني يناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب باهى أمين مسعود، بشأن سرعة البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة كوبري قرية الدير – مركز إسنا – بمحافظة الأقصر، وذلك نظرًا لسوء حالته الفنية وتهالك بنيته الأساسية نتيجة للكثافة السكانية والمرورية المستخدمة لهذا الكوبري بصفة يومية، فضلًا عن انخفاضه عن الطريق الزراعي القاهرة – أسوان وعن خط السكك الحديدية (مزلقان القرية) مسافة 4 أمتار.

كما يناقش الاجتماع الطلب المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن ضرورة نقل تبعية مجلس قروي المريس وجزيرة أرمنت الحيط إلى مركز أرمنت أو مركز القرنة، بدلًا من تبعيتهما لمركز الطود حيث لا يوجد تواصل برى بينهما وبين مركز الطود، في حين أن التواصل البري متوفر بينهما وبين مركز أرمنت، ومركز القرنة.

ويعقد الاجتماع الثالث، مساء يوم الأحد المقبل لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أماني إميل الشعولي: الأول: عدم استغلال مدينة الأقصر للمواقف المطورة، وسوق شرق السكة الحديد لأسباب غير واضحة مما أدى إلى إحداث تكدس وإزدحام بمناطق شرق السكة الحديد ومنطقة حوض أبو عياد.

الثاني: معاناة أهالي مدينة الأقصر وتوابعها من بطء غير مبرر في إصدار التراخيص، وكذلك الانتهاء من معاملات المواطنين بالمركز التكنولوجي.

الإثنين.. بحث طلبات نواب الإسكندرية

وأضاف "شمس الدين" أن لجنة الإدارة المحلية تعقد الإثنين المقبل اجتماعا لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد خليل، وأحمد الشريف، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بمكتب بريد فلسطين بالرغم من إدراجه في خطة الهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2021/2022.

ويعقد الاجتماع الخامس الإثنين المقبل، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم قيام وزارة البترول بتوفير مادة البوتامين لمحافظة الإسكندرية وخاصة بدائرة المنتزة مما أدى إلى تأخر أعمال رصف بعض الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة مثل شارع الزوايد وشارع 500 وشارع خورشيد وبعض الشوارع بمنطقة سيدي بشر، فضلًا عن توقف أعمال إعادة الشيء لأصله بالشوارع التي تم تكسيرها لتوصيل المرافق.



ويعقد الاجتماع السادس مساء يوم الإثنين، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال رصف شارع مصطفى كامل- محافظة الإسكندرية حتى الآن بالرغم من التقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن العام الماضي، وقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برفض التعديل على المنظومة الإلكترونية، بعدما تم الاتفاق مع الحي والمحافظة على رصف الشارع من الاعتماد المالي المقرر من الخطة الاستثمارية لحي المنتزه ثاني، والطلب المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال ترميم مساكن توشكى بحي العامرية على الرغم من سوء حالتها الانشائية.

