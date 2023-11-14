الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قيادى عمالى: جموع العمال يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

رحب الدكتور أيمن صادق رئيس مجلس إدارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بالحضور المشاركين فى المؤتمر الجماهيري المنعقد بمدينة طنطا لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجولة رئاسية جديدة، لافتًا إلى أن عمال وموظفي الغزل والنسيج، وجموع الشعب المصري سوف ينزلون في المشاركة في هذا العرس السياسي الكبير التي تشهده البلاد ليبرهن للعالم أجمع على عظمة الشعب المصري في اختيار رئيسه في الفترة المقبلة.

اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عنوان للدولة.. وتعكس وعي المواطن وثقافته

نجاح الحرب على الإرهاب 

 

وأضاف أن الرئيس السيسي نجح في القضاء على الإرهاب بعد فترات صعبة كنا نستيقظ فيها صباح كل يوم على خبر استشهاد بطل جديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، حتى أصبح كل بيت له شهيد في الحرب على الإرهاب في ربوع مصر"، كان إنجازا كبيرا للرئيس السيسى بجانب الازدهار والاهتمام الكبير بقطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية فى شتى الشركات، فهذا يكفيه ليختاره المصريون مرة أخرى، بعد أن حل الأمن والأمان مكان الخوف والشعور بالخطر.

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نقابات عمال مصر: العمال هم عمود العملية الانتخابية وعليهم دور كبير بالتوعية

تطوير صناعة الغزل والنسيج

 

وأضاف أيمن: جميع عمال الغزل والنسيج على مستوى محافظات الجمهورية  يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه وضع خطة جديدة للاهتمام بقطاع الغزل والنسيج، كما يجب وضع آليات وخطط فى كافة أرجاء المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

 

من جهته، قال حسين الشوري رئيس اللجنة النقابية لشركة الدلتا طنطا للغزل والنسيج إن عمال الغزل والنسيج كانوا ومازالوا هم سواعد مصر القوية الباطشة، مضيفا أن النقابة العامة برئاسة المحاسب عبد الفتاح إبراهيم هي حصن الأمن والأمان للملايين من العمال بالقطاع.  
وطالب الشورى عمال الغزل والنسيج بأن يكون لهم دور إيجابي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤيدين ومساندين للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مستقبل أفضل لبلدنا.
وأوضح أن عمال الغزل والنسيج هم دائما في الصفوف الأولى لمعركة الوطن، مشيدا بدور الرئيس السيسى وحكمته في التعامل مع ملف الأزمة للقضية الفلسطينية.

مؤتمر الغزل والنسيج ترشيح الرئيس السيسي انتخابات رئاسية عمال

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