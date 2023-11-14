حبس بائعة خردة قتلت سيدة تطالبها بأموالها في المطرية

قررت النيابة العامة حبس بائعة خردة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاعتداء على سيدة بالضرب باستخدام ميزان بسبب مطالبتها بمديونية عليها.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة متوفية داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة بائعة خردة مقيمة بدائرة القسم تم ضبطها وبسؤالها أقرت بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.