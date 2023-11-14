بائعة خردة تهشم رأس سيدة في المطرية بميزان حديد

تعدت بائعة خردة على سيدة بالضرب في منطقة المطرية باستخدام ميزان بسبب مطالبتها بمديونية عليها، وتم ضبط المتهمة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة متوفاة داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة بائعة خردة مقيمة بدائرة القسم تم ضبطها.

واعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت أنها مدينة للمجني عليها بمبلغ مالي ونظرًا لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية، وعجزها عن السداد اختمرت فى ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدي عليها بالضرب باستخدام ميزان مُتواجد بالمخزن بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها وقامت بسرقة حافظة نقود المجني عليها وبداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، مفتاح شقة المجني عليها ولاذت بالفرار.

وتم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالي متبقي من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط ميزان وماسورة حديدية عليها أثار دماء المُستخدمين في ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.