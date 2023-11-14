الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بائعة خردة تهشم رأس سيدة في المطرية بميزان حديد

ارشيفية
ارشيفية

تعدت بائعة خردة على سيدة بالضرب في منطقة المطرية باستخدام ميزان بسبب مطالبتها بمديونية عليها، وتم ضبط المتهمة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة متوفاة داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة بائعة خردة مقيمة بدائرة القسم تم ضبطها.

txt

"علشان 3 آلاف جنيه هشمت رأسها".. حبس المتهمة بقتل صديقتها بميزان فى المطرية

txt

إحالة عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف فى المطرية للمحكمة

واعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت أنها مدينة للمجني عليها بمبلغ مالي ونظرًا لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية، وعجزها عن السداد اختمرت فى ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدي عليها بالضرب باستخدام ميزان مُتواجد بالمخزن بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها وقامت بسرقة حافظة نقود المجني عليها وبداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، مفتاح شقة المجني عليها ولاذت بالفرار.

وتم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالي متبقي من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط ميزان وماسورة حديدية عليها أثار دماء المُستخدمين في ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بائعة خردة تهشم رأس سيدة المطرية مديونية قسم شرطة المطرية مديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

مكالمة هاتفية وأزمة قلبية.. كواليس وفاة صيدلي ليلة زفافه بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم

استشهاد العشرات بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة