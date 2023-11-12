الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"علشان 3 آلاف جنيه هشمت رأسها".. حبس المتهمة بقتل صديقتها بميزان فى المطرية

حبس المتهمة بقتل
حبس المتهمة بقتل صديقتها

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم الأحد بــ حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها بميزان داخل مخزن بسبب خلافات مالية بينهما، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن المجني عليها تبلغ من العمر 68 عامًا، وترتدي كامل ملابسها وتوفيت نتيجة إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة ونزيف حاد نتيجة التعدي عليها بآلة حادة. 

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرع إجراء التحريات.

وأقدمت سيدة على قتل صديقتها بسبب مطالبة القتيلة لها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها، ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق بالمطرية حبس سيدة المطرية قتل ميزان خلافات مالية

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