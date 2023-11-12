إحالة عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف فى المطرية للمحكمة

أحالت نيابة المطرية اليوم 3 أشخاص، لمحكمة الجنح لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف لبيعها والتربح منها.

تعود البداية عندما تم ضبط "3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية"، حال استقلالهم مركبة تروسيكل وسيرهم عكس الاتجاه وبحوزتهم "6 هواتف محمولة".

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.