الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم شرع في قتل أمين شرطة بالمرور

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة معاقبة المتهم بالشروع في قتل أمين شرطة بالمرور بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة الشروع في القتل والسلاح الأبيض المستخدم بها، وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن تعاطي المخدرات وألزمته المصاريف الجنائية.

txt

المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

txt

السجن 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة في بورسعيد

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم س. أ بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه أ. م، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة عمدًا بأن توجه صوبه حال مباشرته عمله بمأمنه ممسكًا بيده سلاح أبيض نجمة حديدية وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكانت بأماكن قاتلة بطبيعتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيع ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج.

السجن المشدد إنهاء حياة أمين شرطة أمين شرطة بالمرور محكمة جنايات القاهرة محكمة استئناف القاهرة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

مكالمة هاتفية وأزمة قلبية.. كواليس وفاة صيدلي ليلة زفافه بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم

استشهاد العشرات بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة