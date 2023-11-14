المشدد 5 سنوات لمتهم شرع في قتل أمين شرطة بالمرور

قضت محكمة جنايات القاهرة معاقبة المتهم بالشروع في قتل أمين شرطة بالمرور بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة الشروع في القتل والسلاح الأبيض المستخدم بها، وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن تعاطي المخدرات وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم س. أ بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه أ. م، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة عمدًا بأن توجه صوبه حال مباشرته عمله بمأمنه ممسكًا بيده سلاح أبيض نجمة حديدية وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكانت بأماكن قاتلة بطبيعتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيع ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج.