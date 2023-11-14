الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع. ع. م" عامل، وشقيقه "م. ع. م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بأحداث عاهة مستديمة للمجني عليه "م.ح.م. " بدائرة مركز جهينة.

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تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب  وإحداث عاهة مستديمة له وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج يسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهما النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

عاهة مستديمة سوهاج محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد محكمة الجنايات

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