المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر الكيف في طهطا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم متهمًا بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدرين بدائرة قسم طهطا بالسجن المشدد 3 سنوات كما قضت المحكم بتغريم المتهم 50 ألف جنيه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة طهطا تفيد قيام المتهم المذكور بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف.

عقب التأكيد من صحة المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة، ونجحت مأمورية في القبض على المتهم.

بمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.