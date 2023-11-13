الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج لمحكمة الجنايات

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة المرج اليوم إحالة شخصين لمحكمة الجنايات، لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة المرج.

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حبس 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة فى 3 محافظات

وذكر قرار الإحالة  قيام شخصين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وباتخاذ الإجراءات بإشراف اللواء علاء بنشدي مدير المباحث الجنائية تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجرامًا – سلاح أبيض "مطواة" –مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس، وبمواجهتهما أمام المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مواد مخدرة نيابة المرج قسم شرطة المرج

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إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج لمحكمة الجنايات

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