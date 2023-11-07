حبس 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في 3 محافظات

قررت النيابة العامة حبس 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في المنوفية والشرقية والإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

وضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بدائرة قسم شرطة العاشر بالشرقية، وبحوزته (95،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة ملاكى).

وضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهم (1،120 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- طبنجة محدثة صوت وعدد من طلقات الصوت "مجموعة من الأدوات يستخدمها أحدهم فى صيانة وإصلاح الأسلحة النارية" – ميزان حساس ).

وضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية) بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبحوزته (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة").

وضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 165 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سيارة ملاكي) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.