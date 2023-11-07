حبس لص الشقق السكنية في مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بسرقة الشقق بأسلوب كسر الكالون بالحبس لمدة سنة عن تهمة السرقة.

وتبين تورط المتهم بسرقة الشقق بمدينة نصر واعترف بارتكابه 5 وقائع سرقات شقق بعد مراقبتهم، والتسلل بأسلوب التسلق وكسر الكالون، واعترف المتهم أنه تمكن من سرقة هواتف محمول ومبالغ مالية من داخل الشقق، وبيع بعض المسروقات لأحد التجار، على علم أنها من متحصلات سرقة.

واعترف المتهم بسرقة الشقق السكنية، بواسطة التسلق، منتهزا خلو الشقق من المقيمين بها، كما أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.