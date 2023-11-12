الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة ديلر مخدرات بحوزته سلاح للجنايات بالمعادى

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الأحد، إحالة متهم بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية، الي محكمة الجنايات.

وكانت النيابة قد أمرت بتحريز المضبوطات وعرضها علي المعمل الكيميائى، لفحصها وإعداد تقرير بها، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

البداية عندما تم ضبط شخص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته "بندقية آلية، 2 خزينة، كمية من الطلقات النارية، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫500 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، سلاح أبيض "مطواة"، 2 ميزان حساس".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وقررت ما تقدم.

نيابة المعادي الجزئية أسلحة نارية الاتجار في المخدرات إحالة محكمة الجنايات

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