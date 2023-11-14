الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاه دبلوم.. سقوط طبيب المخ والأعصاب المزيف بالشرقية

ضبط طبيب مزيف - ارشيفية
ضبط طبيب مزيف - ارشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لانتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب " بدون تصريح من الجهات المعنية وكذا إدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق؛ حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة. 

 وعثر بحوزته (صورة كارنيه ببياناته الشخصية بمهنة طبيب "مزور" – مبلغ مالى  - هاتف محمول ). 

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الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

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ضبط "طبيب مزيف" يجرى عمليات للفتيات فى الإسكندرية

وبفحصه تبين أنه يحوى على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة.

طبيب المخ والأعصاب المزيف الشرقية قطاع الأمن العام مديرية أمن الشرقية دبلوم

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