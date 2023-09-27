الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط "طبيب مزيف" يجرى عمليات للفتيات فى الإسكندرية

ضبط طبيب مزيف
ضبط طبيب مزيف

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص في الإسكندرية لانتحاله صفة طبيب بشري والترويج لنشاطه عبر موقع فيسبوك، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى يتم الترويج لها عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بإنشاء صفحة عبر موقع فيسبوك، يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للفتيات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه  حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته "هاتفان محمول –عدد من الأدوات الطبية المستخدمة"، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية انتحاله صفة طبيب بشرى قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة حدائق القبة انتحال صفة طبيب

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