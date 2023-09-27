ضبط "طبيب مزيف" يجرى عمليات للفتيات فى الإسكندرية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص في الإسكندرية لانتحاله صفة طبيب بشري والترويج لنشاطه عبر موقع فيسبوك، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى يتم الترويج لها عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بإنشاء صفحة عبر موقع فيسبوك، يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للفتيات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته "هاتفان محمول –عدد من الأدوات الطبية المستخدمة"، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.