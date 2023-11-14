الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز 15 مايو: بدء التشغيل الفعلى لمحطة رفع الصرف الصحى بمنطقة الـ100 فدان

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اليوم، عن أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمحطة رفع الصرف الصحي في منطقة الـ100 فدان، مؤكداً أن هناك تعليمات من القيادة التنفيذية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال محطات الرفع في مناطق الإسكان الاجتماعي.

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تفاصيل تنفيذ المشروعات المهمة بمدينة 15 مايو 

وأضاف المهندس مصطفى سعيد أنه تم الانتهاء من محور وطريق الازدواج بشارع فاطمة النبوية، الذي يربط منطقة الإسكان الاجتماعي ومنطقة الـ100 فدان ومنطقة النرجس، لافتاً إلى أن المحور يعد شريان الحياة ويلبي جميع خدمات المواطنين في المدينة.

وفي نفس السياق، قال المهندس سيد الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو للمرافق، إنه تم اليوم إطلاق التيار الكهربائي لرافع مياه الصرف الصحي في منطقة الـ100 فدان، بطاقة إجمالية 2400 متر مكعب في الساعة.

وأوضح نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو أنه تم التشغيل الفعلي للرافع، حيث يخدم مناطق الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتم العمل على مستوى جميع المحاور الخاصة بكافة الروافع، سواءً كانت خاصة بمياه الشرب أو الصرف الصحي، حتى يكون هناك مجتمع سكني متكامل به كافة الخدمات.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس الجهاز بأنه تم الانتهاء من المشروع وفقا لخطة الجهاز المبرمة خلال عام 2023، وكذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة كل من المهندس كمال بهجات والمهندس أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون المرافق، وحرصا من جهاز المدينة بالعمل على سرعة إنهاء الأعمال على مستوى قطاع المرافق.

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