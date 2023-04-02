رئيس جهاز مدينة 15 مايو يتابع مشروعات الإسكان القومية لـ«سكن لكل المصريين»

للمرة الثانية على التوالي، أصدر المهندس محمد الخياط، مسئول وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق، تعليماته لاستكمال أعمال متابعة مشروعات الإسكان القومية لمشروع "سكن لكل المصريين" بمختلف المناطق والمراحل بمدينة 15 مايو.

وتأتي أعمال المتابعة وفق توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس الهيئة، وفي إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو بالعمل على رفع معدلات التنفيذ على مستوى كل مشروعات الإسكان الاجتماعى.

وقام بالجولة المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمهندس أحمد إمام، المعاون الهندسى لرئيس الجهاز والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس محمد مبروك، المشرف على تنفيذ الإسكان ومديرى الإدارات المعنية بالجهاز، وفى حضور الدكتورهشام أشرف يرافقهم وفد الدعم الفني بوزارة الإسكان.

متابعة تنفيذ 3 مراحل مختلفة لمشروع سكن لكل المصريين

وأفاد المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، بأن مسئولي وزارة الإسكان تفقدوا 3 مراحل لمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تتضمن تنفيذ ٢٠٣ عمارات بمنطقة الزهراء وكذلك أيضًا متابعة مشروع تنفيذ ١٠٤ عمارات بغرب منطقة الـ٥٠ فدانًا وكذلك أيضًا مشروع تنفيذ 25 عمارة بشمال السوق التونسي، حيث إن تلك المشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن كل المصريين، وذلك للوقوف على آخر معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز للمشروع وجودة الأعمال.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن مشروع سكن لكل المصريين هو ضمن المبادرة الرئاسية من أجل توفير حياة كريمة لكل المواطنين، وهى من المشروعات التي تهتم بها الدولة.

كما أوضح أنه تتم متابعة الأعمال الجارية بالمشروع بصفة دورية للوقوف على حالة جودة الأعمال ونسب الإنجاز للمشروع.

وفى السياق ذاته، أفاد المهندس أحمد إمام، المعاون الهندسى لرئيس الجهاز، بأن الأعمال تتم على وثاق تام ضمن الخطة المدرجة لتنفيذ الأعمال للمشروع ككل، وأن نسب الإنجاز تسير طبقًا للبرامج الزمنية، كما قام مسئولو الدعم الفنى بالمرور على مشروع منطقة القرنفل "سكن متوسط" بإجمالي ٩١ عمارة، وأن نسب الإنجاز فى حدود 25٪.