الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والمطار الدولى بالمحافظة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

وقع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، واللواء هشام حمدي النحراوي، مدير مطار سوهاج الدولي بروتوكول تعاون، بهدف تقديم الرعاية الطبية والعلمية، بحضور كل من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد، طيار مؤمن حسن مدير مبني الركاب، وليد عبدالحفيظ رئيس قسم الأنظمة والأزمات وشريف فتح الله مسئول علاقات عامة.

وأوضح "النعماني"، أن البروتوكول ينص على أن يقدم مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، الذي افتتح من قبل الرئيس السيسي في يناير الماضي، ويعد أكبر وأهم الصروح الطبية التعليمية بجنوب الصعيد، حيث بلغت تكلفتها نحو مليار جنيه، منها 175 مليون جنيه تكلفة الفرش الطبي للمستشفى الجديدة، و50 مليون جنيه تكلفة الفرش غير الطبي، بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية  لمطار سوهاج الدولي في حالة حدوث أي حوادث طارئة.

وأضاف أن المستشفى الجديد يقع بالظهير الصحراوي للمحافظة، الذى لا تتوافر به العديد من الخدمات، ما يثمن قيمة المستشفى لخدمة المجتمع العمراني بها، الي جانب قربها من المطار بمدينة سوهاج الجديدة، حيث تقدم خدماتها الطبية علي أعلي مستوي من الجودة وبواسطة نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في كافة المجالات الطبية.

من جهته؛، أعرب اللواء هشام النحراوي، عن سعادته بهدا التعاون والذي يجمع لأول مرة بين مطار سوهاج الدولي والجامعة، هذا الكيان العلمي الذي يعد منارة للتثقيف والتنوير بجنوب الصعيد، مؤكدًا أن ذلك البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تعزيز سبل التعاون العلمى والبحثى مع كافة مؤسسات الدولة التعليمية والعلمية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهذه المؤسسات، مقدمًا شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لجهوده ودعمه المستمر من اجل تسهيل تقديم كافة الخدمات.

حسان النعماني سوهاج واللواء هشام حمدي الرعاية الطبية مجدي القاضي مبنى الركاب مستشفي جامعة سوهاج

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